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Дом по программе реновации появится в Капотне

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации появится в Капотне
Дом по реновации на улице академика Комарова / Фото: Stroi.mos.ru
Россия, Москва, район Капотня, 2-й квартал, 21 Карта всех событий

В столичном районе Каптоня построят жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 12 июля.

— В доме запроектировано 260 квартир: 130 двухкомнатных, 91 однокомнатная и 39 трехкомнатных. Во всех них будут лоджии, — отметила она.

Кроме того, специалисты благоустроят территорию дома: обустроят парковочные места, тротуары и пешеходные зоны. Во дворах построят детские площадки, а также места для занятий спортом и отдыха.

Первый этаж нежилой части новостройки будет предусмотрен для сдачи в аренду, а в жилой части оборудуют входные группы с вестибюлями, комнаты консьержей и колясочные, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом по реновации появится в проезде Черепановых в районе Коптево на севере столицы. В доме расположатся 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные.

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, более 60 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры в ВАО по программе реновации. На данный момент идет проектировка и строительство 88 домов, а более 7,7 тысячи жителей ВАО столицы уже получили новые квартиры.

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