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Незаконный самострой пресекли на юго-востоке Москвы

Лейла Алиева
Город
Незаконный самострой пресекли на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Сормовский проезд, 11с8 Карта всех событий

Незаконно возведенная заброшенная постройка была демонтирована в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в среду, 13 июля.

— Инспекторы установили, что одноэтажное строение площадью более 380 квадратных метров было возведено без разрешающих документов, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, в ходе судебных разбирательств подтвердилось, что здание угрожает жизни и здоровью жителей округа. На данный момент собственник добровольно демонтировал здание, которое находится по адресу: Сормовский проезд, дом 11/7, строение 8, передает агентство городских новостей «Москва».

Незаконное возведение надстройки к зданию 1865 года пресекли и в районе Даниловский. Отмечается, что собственник не имел разрешительной документации на реконструкцию. Кроме того, объект возводился с нарушением строительных норм и правил, представляя потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Район Выхино-Жулебино демонтаж объектов самостроя Москва
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