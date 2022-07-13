Квартиры в столичных новостройках начали дешеветь впервые с 2019 года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Впервые с осени 2019 года зафиксировано снижение цен на квартиры в Москве на первичном рынке. Об этом свидетельствуют данные «СберИндекса».

Так, цена за метр при покупке нового жилья в мае упала на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 260,2 тысяч рублей.

Отмечается, что данный показатель снизился впервые с ноября 2019 года, когда цены также опустились до 159,7 тысячи рублей за «квадрат», далее — цены на квартиры в столичных новостройках только росли.

По словам экспертов, это объясняется возросшим спросом на фоне действия программы льготной ипотеки. При этом на вторичным рынке динамика падения цен оказалась еще быстрее. Так, за последние три месяца такие квартиры подешевели в среднем на четыре процента, пишет РБК.

Также стало известно, что число предложений жилья для аренды в Москве увеличилось вдвое за полгода. Отмечается, что по итогам января экспонировалось 22,3 тысячи квартир, а в марте — 35 тысяч квартир.