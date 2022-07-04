Число предложений жилья для аренды в Москве увеличилось вдвое за полгода

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве по итогам июня составил порядка 45,5 тысячи квартир. Об этом сообщили в пресс-службе риелторской компании «Миэль» в понедельник, 4 июля.

Так, по итогам января экспонировалось 22,3 тысячи квартир, а в марте — 35 тысяч квартир. В риелторской компании «Инком-Недвижимость» подтвердили существенный рост предложения съемного жилья. Отмечается, что экспозиция с февраля выросла примерно в 1,8 раза.

— Сейчас период активного перехода квартир из продажи в аренду закончился. С другой стороны, в мае в предложение поступила основная масса сдаваемых на лето квартир. В июне прирост экспозиции снизился в два раза по сравнению с майским показателем, — отметила замглавы управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

По ее словам, в настоящее время предложение жилья в аренду в Москве в пять раз превышает спрос, поэтому ставки идут вниз. Так, минимальная арендная ставка в базе предприятия в мае составляла 25 тысяч рублей в месяц, а в июне — 20 тысяч рублей в месяц, передает РБК.

До этого эксперты отметили, что на данный момент предложение на рынке аренды жилья в столице значительно превышает спрос, из-за чего собственники соглашаются на скидки. При этом падение спроса связано и с сезонным фактором, поэтому к концу лета рынок снова может ожить, а цены — вырасти.