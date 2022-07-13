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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 июля

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В среду, 13 июля, столичный регион окажется под влиянием ложбины циклона с запада. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов, а в Подмосковье — до 26 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Для метеозависимых людей с серьезными проблемами, особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует помнить, что даже при таких комфортных условиях могут отмечаться симптомы недомогания и ухудшения самочувствия, — подчеркнули синоптики.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столицу вернется жара. По его словам, аномально теплая погода может вернуться в столицу в конце месяца, а до конца второй декады июля жара в столицу точно не вернется. При этом 13–14 июля в городе еще ожидается до 25–26 градусов тепла.

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