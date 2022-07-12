Когда в Москву вернется жара

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе с середины месяца и до 20 июля установится комфортная, умеренно прохладная погода с температурой плюс 19–20 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, до конца второй декады июля жара в столицу точно не вернется. 13–14 июля в городе еще ожидается до 25–26 градусов тепла. Потом похолодает до 19–22 градусов. На этих рубежах температура воздуха и закрепится: до 20-х чисел июля ожидается нежаркая, умеренно прохладная погода.

— Ядро, которое нам подкачивало жаркий воздух, разрушается и уходит. Теперь регион во власти высотного циклона, так что отдохнем от жары. Тем более если не будет жары — не будет проливных дождей, вселенских гроз и шквалистых ветров, — сообщил синоптик.

Аномально теплая погода может вернуться в столицу в конце месяца, добавил Шувалов.

Во вторник, 12 июля, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди и возможна гроза. Максимальная температура воздуха в городе — плюс 22–24 градуса, а в области — до 26 градусов тепла.