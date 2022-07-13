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Ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в России вводить не требуется

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в России вводить не требуется
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России не потребуется введение ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Накануне в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с ковидом сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Так, на прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57 процентов по сравнению с предыдущей. Отмечается, что базовая планка заболеваемости ковидом в Москве на данный момент самая низкая за всю пандемию.

При этом москвичам рекомендовали возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Уточняется, что на фоне такого подъема новых случаев коронавируса уровень госпитализаций вырос всего на девять процентов

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