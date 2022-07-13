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Ефимов оценил готовность школы на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле»

Араз Салехов
Город
Ефимов оценил готовность школы на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле»
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, улица Берзарина Карта всех событий

Школа, строящаяся инвестором в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» по проекту комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы», готова на 75 процентов. Об этом в среду, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В июле 2020 года город подписал с инвестором договор о реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле», в рамках которого предполагается строительство на улице Берзарина общеобразовательной школы площадью около 13 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение рассчитано на 800 учащихся. Сейчас строительство школы завершено на 75 процентов, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что объект планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Так, на данном этапе специалисты начали работы, связанные с устройством фасада, отделкой помещений учебного заведения и прокладкой инженерных сетей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что строит данный объект компания «РГ-Девелопмент».

— В школе, которую строит компания «РГ-Девелопмент», будет создано 119 рабочих мест. На соседних участках возведут жилые дома. Благодаря участию в программе по созданию рабочих мест инвестор получил льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирных домов в составе жилого комплекса «Октябрьское поле, — подытожил он.

Кроме того, Ефимов рассказал, что в этом году город одобрил проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Так, одной из задач проекта является возвращение высокотехнологичных предприятий в бывшие промзоны.

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