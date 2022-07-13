Сергунина: В городском сервисе «Библиотеки Москвы» появились анонсы мероприятий

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» появился новый раздел «Афиша событий в библиотеках». В нем пользователи смогут узнавать о мероприятиях в городских читальнях и культурных центрах, а также оформить на них билет. Об этом в среду, 13 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Городские читальни — это современные творческие пространства, где проводятся программы и для детей, и для взрослых. В новом разделе уже публикуются анонсы мастер-классов, лекций, встреч с писателями, спектаклей и концертов, — рассказала она.

Заммэра добавила, что афиша обновляется автоматически по мере публикации учреждениями новых событий. Новый раздел доступен на главной странице сервиса. Подробное описание интересующего события можно увидеть, кликнув на понравившееся событие.

Также здесь можно купить билет, для этого нужно пройти регистрацию и оплатить его. Билет придет на почту. Его нужно будет распечатать или показать штрихкод на экране смартфона при входе в библиотеку или культурный центр, добавила заммэра.

Недавно Сергунина подвела итоги технологического конкурса Москвы и «Росатома».