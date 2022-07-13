Байдену предрекли «большой конфуз» во время поездки в Саудовскую Аравию

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Предстоящая поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для него «большим конфузом». Такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни в среду, 13 июля.

— Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки. Но последняя обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи — прим. «ВМ»), — сказал диктор.

По словам телеведущего, американский лидер в ходе визита запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится. Варни напомнил, что на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Байдену об ограничениях добычи нефти Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Комментатор добавил, что в случае согласия Эр-Рияда стране необходимо будет получить согласие со стороны ОПЕК+. Однако в состав объединения входит Россия, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о возможных итогах визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации Ближневосточного региона.