«Все может пойти не по плану»: как США хотят противодействовать России с помощью Саудовской Аравии

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о необходимости предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации Ближневосточного региона. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о возможных итогах этой встречи.

По его словам, Джо Байден надеется договориться о поставках нефти и углеводородов в США и Европу из Саудовской Аравии.

— Байден обещал Европе, что он договориться с саудитами о поставках углеводородов на Запад. Это, безусловно, будет иметь отношение к России, потому что это касается наших поставок. Суть встречи заключается в том, сбудется ли мечта Запада менее безболезненно отказаться от российских углеводородов. Думаю, что, даже если он договориться с саудитами, она не сбудется из-за объемов. В Саудовской Аравии нет нефтепровода в Европу, а возможности танкеров не безграничны. Тем более что Суэцкий канал не километр шириной, — сказал он.

Эксперт отметил, что правительство Саудовской Аравии не слишком положительно настроено на договоренности с Джо Байденом.

— Саудиты не слишком рвутся договариваться с США. Возможно у Байдена есть какое-то тайное оружие, чтобы их уговорить. В предыдущий раз Саудовский наследный принц не подошел к телефону, когда ему звонил Байден. Возможно сейчас все сложится по-другому, так как политическая ситуация в мире меняется каждый день, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что с одной стороны Саудовской Аравии выгодно договориться с США. Однако все может пойти не по плану из-за ранее высказанной позиции США в отношении саудовского наследного принца.

— Им, возможно, и выгодно договориться с Байденом. Однако низкие цены на нефть и газ ей тоже не нужны, так же как и высокие. Есть фактор сланцевого газа и нефти, когда слишком высокие цены становятся нерентабельными. Отмечу, что существует еще один важный аспект, который может сорвать планы Байдена. Соединенные Штаты Америки обвинили наследного принца Саудовской Аравии, что он чуть ли не лично убил саудовского журналиста. А такие вещи не забываются, особенно в монархиях. Здесь идет речь не о политике, а об отношении к твоей семье, — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что результат этой поездки будут значительно скромнее, чем ожидает президент США.

Специалист объяснил, какие последствия ждут Россию в случае положительного исхода данной встречи.

— Если США договорятся о поставках из Саудовской Аравии, то будет значительное снижение цены на нефть и изменение рынка. По экономике России это ударит, но не убьет. Мы будем продолжать поставки в Китай и Индию, — рассказал он.

Саудовская Аравия может повысить цена на поставки нефти в Китай, но это очень опрометчивое решение, уверен эксперт.

— Это будет означать повышение цен по всему миру. То, от чего пытались уйти, к тому же и вернутся. Это очень глупо. Также, возможно, США хотят укрепить свое влияние в Саудовской Аравии, чтобы контролировать нефтегазовый рынок Китая, — подытожил он.