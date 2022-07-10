Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для «противостояния» РФ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о необходимости предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации ближневосточного региона.

В преддверии критикуемой многими поездки американский лидер написал статью для издания Washington Post, в которой сообщил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением цен на нее.

— Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира, — подчеркнул Байден.

Он отметил, что для этого следует взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты этой работы. Саудовская Аравия является одной из них.

В числе лидеров, с которыми встретится президент США, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в Америке подозревают в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

13-16 июля Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне на своем посту. Он отметил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где состоится заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что Джо Байдену необходимо объявить импичмент в связи с продажей ресурсов из нефтяного запаса страны Китаю. Он напомнил, что стратегический резерв, по обещанию администрации американского лидера, нужно было направить на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Но стоимость природных ресурсов осталась такой же высокой.