Москвичам рассказали, какие вопросы можно задать на онлайн-встречах с представителями ведомств

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Сервис видеоконсультаций на сайте mos.ru позволяет жителям столицы задать интересующие их вопросы на онлайн-встречах с представителями центров госуслуг «Мои документы» и 11 городских ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 13 июля.

Перечень тем для консультаций насчитывает более 300 позиций. Самые популярные из них — вопросы, связанные с оформлением личных документов, постановкой на жилищный учет и получением субсидий. Чаще всего москвичи записываются на онлайн-встречу с представителями департамента городского имущества, Госинспекции по недвижимости и центров госуслуг «Мои документы».

В среднем одна консультация занимает до получаса. В департаменте информационных технологий столицы отметили, что скачивать дополнительные программы для беседы не нужно: все происходит на сайте mos.ru. При этом горожане имеют возможность направить сотруднику ведомства документы по теме обсуждения.

Воспользоваться сервисом могут как физлица, так и юрлица при наличии стандартной учетной записи. Для записи на встречу необходимо в разделе «Услуги» открыть категорию «Документы», выбрать подкатегорию «Личные документы» и нажать на «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», передает официальный сайт мэра Москвы.

В онлайн-чате «Мои документы» жители Москвы получили помощь более 40 тысяч раз за год. Более 50 процентов обращений виртуальный помощник обработал автоматически.