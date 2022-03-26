В онлайн-чате госуслуг ответили более чем на 40 тысяч вопросов москвичей за год

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В онлайн-чате «Мои документы» жители Москвы получили помощь более 40 тысяч раз за год. Более 50 процентов обращений виртуальный помощник обработал автоматически.

Наибольшее количество вопросов касалось замены паспорта, готовности документов, графика работы центров госуслуг.

Чат-бот, за услугами которого можно обратиться на сайте md.mos.ru, помогает найти нужные данные о госуслугах и допсервисах.

Виртуальный помощник может быстро найти ответы на интересующие вопросы и помогает избежать самостоятельного поиска информации.

Также бот может помочь москвичам записаться на консультацию к специалисту.

Чтобы получить помощь бота, пользователю необходимо кликнуть на синий значок в правом нижнем углу экрана на сайте. В открывшемся разделе можно задать любой интересующий вопрос.

В общей сложности информационная база бота содержит ответы более чем на 1700 вопросов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого на сайте мэра Москвы стало возможно записаться на онлайн-консультацию со специалистами Московского центра недвижимости. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, соответствующая опция появилась на mos.ru 14 марта.

Ранее, чтобы попасть на прием к сотрудникам центра, москвичи должны были записываться по телефону и лично приходить в ведомство.