Гриб триходерма от болезней растений: чем полезна, где найти, как применять

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Очень часто садовые культуры нуждаются в защите от болезнетворных бактерий. Сохранить и избавить от опасных микроорганизмов огород способна триходерма. «Вечерняя Москва» узнала у знаменитого агронома и садовода Татьяны Жашковой, как правильно применять это средство.

По словам специалиста, триходерма — это полезный почвенный гриб-антагонист, который встречается в грунте, богатой органикой. Такое природное средство способно перерабатывать растительные остатки и улучшать структуру почвы.

Жашкова отметила, что триходерму можно купить в любом агромаркете или интернет-магазине:

— Средство продается даже в онлайн-магазинах. Чем триходерма хороша? А тем, что она является натуральной и не несет никакой опасности для людей и животных. Она подавляет патогенные грибы, ржавчину и пятнистости на растениях. Но применять триходерму нужно тогда, когда среднесуточная температура достигает плюс 12 градусов и не превышает плюс 25.

По словам Жашковой, именно в этом температурном отрезке почвенный гриб-антагонист начинает размножаться и защищать огород:

— Эти полезные грибы продаются в сухом виде. Чтобы они начали размножаться, им нужен соответствующий температурный фон. Грибы нужно внедрять в почву, затем полить и замульчировать травой, сеном или листьями, чтобы у них была питательная среда.

Именно при таких условиях триходерма начнет «работать» и поглощать болезнетворные бактерии, которые угрожают урожаю, заключила спикер.