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Более 800 жителей Зеленограда получили новые квартиры по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 800 жителей Зеленограда получили новые квартиры по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1934 Карта всех событий

Новые квартиры по программе реновации получил 821 житель Зеленограда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 13 июля.

— Новые комфортные квартиры предоставлены 821 жителю Зеленограда, ранее проживавшему в пяти старых домах на Заводской улице. Все граждане переехали в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Всего по программе реновации в ЗелАО новые квартиры получат 7,1 тысячи жителей 34 домов, — заявил Гаман.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в рамках первого этапа программы реновации в Зеленограде в новые дома переедут более 2,1 тысячи человек.

До этого сообщалось, что более 60 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры в Восточном административном округе (ВАО) города по программе реновации. На данный момент идут проектировка и строительство 88 домов. При этом более 7,7 тысячи жителей ВАО столицы уже получили новые квартиры. Всего на востоке города новое жилье получат около 210 тысяч человек.

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