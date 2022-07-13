Более 800 жителей Зеленограда получили новые квартиры по реновации
Новые квартиры по программе реновации получил 821 житель Зеленограда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 13 июля.
— Новые комфортные квартиры предоставлены 821 жителю Зеленограда, ранее проживавшему в пяти старых домах на Заводской улице. Все граждане переехали в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Всего по программе реновации в ЗелАО новые квартиры получат 7,1 тысячи жителей 34 домов, — заявил Гаман.
На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в рамках первого этапа программы реновации в Зеленограде в новые дома переедут более 2,1 тысячи человек.
До этого сообщалось, что более 60 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры в Восточном административном округе (ВАО) города по программе реновации. На данный момент идут проектировка и строительство 88 домов. При этом более 7,7 тысячи жителей ВАО столицы уже получили новые квартиры. Всего на востоке города новое жилье получат около 210 тысяч человек.