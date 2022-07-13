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Проект для начинающих предпринимателей «Бизнес-песочница» запустят в Москве

Георгий Соланович
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Проект для начинающих предпринимателей «Бизнес-песочница» запустят в Москве
Фото: Pexels

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) 18 июля запустит пилотный обучающий проект для начинающих предпринимателей «Бизнес-песочница». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 13 июля.

— Новый формат позволит будущим бизнесменам обрести необходимые навыки и уверенность для старта и развития собственного дела... «Бизнес-песочница» поможет начинающим предпринимателям под руководством бизнес-трекеров и спикеров доработать существующую идею до запуска успешного бизнеса, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Обучение в рамках проекта бесплатное и будет проходить в очном режиме на площадке «Старт Хаб» в «Красном Октябре». Всего запланировано семь встреч. Первые практические занятия, посвященные психологии и личной эффективности, пройдут с 18 по 20 июля. Завершится обучение 10 августа — предприниматели покажут другим участникам «Песочницы» свои проекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 27 июня по 1 июля в столице прошли вебинары бесплатного онлайн-курса для москвичей, занимающихся социально ориентированным бизнесом или делающим первые шаги в его организации. Так, в ходе занятий предприниматели познакомятся с особенностями ведения бизнеса и лучшими практиками социального предпринимательства.

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