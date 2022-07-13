Вольер для японских журавлей появился на территории Московского зоопарка

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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На территории Московского зоопарка оборудовали вольер для японских журавлей. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе зоосада.

— В вольере «Японский дворик» живет пара журавлей. Это давние обитатели Московского зоопарка. Когда-то они жили в Центре воспроизводства редких видов животных и участвовали в программе размножения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вольер для птиц расположился рядом с переходным мостом между двумя территориями. Его оборудовали специально для японских журавлей. Специалисты рассадили деревья и кустарники, а также устроили бассейн.

Кроме того, для комфортной зимовки им поставили зимний домик. Летом сотрудники зоосада будут поливать вольер и ставить оросительные установки. Они нужны для увлажнения воздуха и охлаждения птиц, передает агентство городских новостей «Москва».

Московский зоопарк показал детеныша кошачьих лемуров, родившегося 25 апреля. Лемуры размножаются в зоосаде регулярно.