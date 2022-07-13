Москвичи проголосуют за тему книжной выставки в «Доме на Брестской»

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Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

На базе проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное выбору темы книжной выставки в «Доме на Брестской». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 13 июля.

— В конце осени, с 1 по 30 ноября, в «Доме на Брестской» москвичи и гости столицы смогут увидеть новую тематическую экспозицию, набравшую больше всего голосов «активных граждан», — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

На выбор жителей столицы представлено четыре темы: «Архитектура объектов спорта, отдыха и туризма», «Архитектурная азбука: детали и орнамент в архитектуре зданий», «Архитектура городов России», «Высотные здания». Участники голосования смогут выбрать до двух вариантов или предложить свой ответ. Для этого нужно выбрать пункт «Свой вариант ответа», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» началось голосование из серии «Лето активного гражданина». Оно посвящено местам для занятий экстремальными видами спорта.