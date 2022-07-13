Новый дизайн турникетов разработали для речных трамваев в Москве

Фото: Департамент транспорта Москвы

Новый дизайн турникетов разработали для электрических речных трамваев в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 13 июля.

— Новые турникеты: короче и тоньше аналогов из метро — пройти с сумками будет проще; позволяют проехать по «Тройке», банковской карте и Face Pay — доступны все способы оплаты; с яркой цветовой подложкой и большим шрифтом — адаптировано для слабовидящих; показывают статусы билетов — всегда знаете, сколько у вас осталось поездок, — отметили в департаменте.

Ттурникеты будут установлены российским производителем. Они начнут работать на причалах столицы после тестирования.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заключил, что благодаря новым турникетам поездки на речных трамваях станут «такими же удобными и комфортными, как и во всем московском транспорте».

26 мая на Северном речном вокзале появилась возможность оплатить проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям картой «Тройка».