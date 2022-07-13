Захарова заявила о необходимости проверки признания Болтона в планировании госпереворотов

Фото: МИД РФ

Заявления бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах являются абсолютно новыми откровениями и требуют подробного разбора. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 13 июля.

— Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах, — сказала она.

Дипломат добавила, что заявления экс-советника требуют реакции и детальной проверки. По ее словам, руководствам стран нужно знать, где американское правительство планировало совершить госперевороты, передает РИА Новости.

Накануне Мария Захарова заявила, что начавшееся из-за Украины противостояние в отношении России привело к тому, что США и их союзники начали опасно балансировать на грани ядерного конфликта. Она добавила, что американское руководство пытается переложить ответственность на Москву.