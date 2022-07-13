Нумеролог назвала категорию людей, для которых наиболее опасно суперлуние

Фото: Pixabay

В среду, 13 июля, москвичи смогут наблюдать суперлуние. В этот день полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», для кого представляет опасность это явление.

По словам эксперта, особенно осторожными в это время важно быть водителям.

— Суперлуние не грозит глобальными техногенными катастрофами. Я рекомендую всем быть внимательными на дороге во время управления автомобилем. Поскольку вас могут захлестнуть непонятные эмоции, — сказала она.

Эксперт добавила, что в какой-то момент водитель может потерять контроль над собой. Это приведет к потере концентрации на дороге, что чревато аварией.

По словам собеседницы «ВМ», миру не грозят опасные катастрофы в этот период.

До этого астрологи перечислили дни июля, в которые лучше не принимать никаких важных решений. По словам экспертов, этими датами являются 5, 13, 16 и 28 июля. Числа связаны с негативными перемещениями Луны и Солнца на небе.

Кроме того, астрологи считают, что представители трех знаков зодиака в значительно большей степени могут считаться плохими водителями.