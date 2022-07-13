Reuters: Германия начнет отказываться от российского сырья в августе

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Германия планирует отказаться от закупки угля и нефти из России с 1 августа и 31 декабря этого года соответственно. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

— Любому, кто знаком с историей трубопровода «Дружба», который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело нетривиальное. Но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев, — сказал политик.

Кукис добавил, что на данный момент руководство Германии начало в ускоренном темпе строительство терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Он необходим для восполнения запасов страны перед отказом от поставок из России. Кроме того, Берлин сосредоточился на переходе к альтернативным источникам энергии, передает РИА Новости.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что Германии необходимо срочно начать переговоры о запуске газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.