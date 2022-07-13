Прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для НКО завершился

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Прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершился. В общей сложности поступила почти тысяча заявок, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина в среду, 13 июля.

— В этом году поступило 985 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвует в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодежь Москвы»: свои проекты в ней представили 204 НКО. В число наиболее востребованных категорий также вошли «Наше наследие» и «Благотворительность», — заявила Сергунина.

Финальный список допущенных к участию в конкурсе НКО будет опубликован 26 июля. После проекты оценят экспертный совет и комиссия. Победители станут известны 26 сентября. Общая сумма грантов для столичных организаций в этом году равняется 600 миллионам рублей.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в помощь участникам конкурса были организованы индивидуальные консультации, занятия в мастерской проектов и дистанционный экспресс-курс «НКО Лаб».

В центре занятости «Моя карьера» пройдет практический курс, посвященный правильному оформлению заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город» для некоммерческих организаций (НКО).