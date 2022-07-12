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НКО обучат, как подать заявку на конкурс грантов «Москва — добрый город»

Александр Афонин
Город
НКО обучат, как подать заявку на конкурс грантов «Москва — добрый город»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В центре занятости «Моя карьера» пройдет практический курс, посвященный правильному оформлению заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город» для некоммерческих организаций (НКО). Об этом во вторник, 12 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы оказываем НКО поддержку в реализации их проектов, и нам важно, чтобы действительно полезные идеи смогли получить нужное финансирование. Поэтому мы запускаем практический курс, который поможет повысить шансы НКО на трансформацию их идей в актуальные и экономически эффективные проекты, — сказала она.

Отмечается, что курс будет состоять из шести модулей. Каждый их них посвящен этапам оформления заявки. В ходе занятий участники узнают, как правильно описать свой проект и обосновать его актуальность, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что город направил около 300 миллионов рублей на поддержку молодежных проектов для социально ориентированных НКО за последние три года. Представленные работы помогают студентам выбрать профессию и пройти стажировку.

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