Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть утром

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В утренний рацион ни в коем случае нельзя включать мясо, макароны с грибами, сыром и маслом, сало и другие жирные продукты. Об этом сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, все богатые жиром продукты дают большую нагрузку на желудок, чего стоит избегать утром.

— Это очень тяжело переваривается и дает достаточно большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня, — цитирует Арзамасцева «Москва 24».

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала продукты, употребление которых в разы увеличивает вероятность возникновения язвы желудка. По словам нутрициолога, раздражение слизистой провоцируют алкоголь и сахар, поэтому употреблять их даже в маленьком количестве не стоит.

Эксперт отметила, что заболевание принято лечить лекарствами и только небольшое количество людей обращает внимание на диету и следует ей. При лечении язвенной болезни пациентам стоит отказаться от помидоров, баклажанов и перцев. Дело в том, что в их кожуре и семенах содержатся вещества, которые раздражают слизистую.