Налог на имущество в 2022 году: размер, сроки выплаты, снижение суммы и штрафы

Фото: depositphotos

Собственник недвижимости в России обязан ежегодно платить налог за свое жилье. Однако некоторые люди могут снизить его сумму или освобождаются от него вовсе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По словам эксперта, размер налога зависит от того, какую стоимость недвижимости определило государство. Наибольший размер будут выплачивать владельцы апартаментов.

— Налог на имущество распространяется не только на квартиры, но и на дома, комнаты в коммуналке, машино-места, нежилые помещения. Если недвижимость жилая, то считается процент от кадастровой стоимости. Чем новее дом, тем выше у него кадастровая стоимость и тем больше налог. Чем дом старее, тем у него меньше кадастровая стоимость. На жилые помещения, насколько мне известно, получается примерно 0,3–0,7 процента от кадастровой стоимости. В апартаментах самая высокая ставка — до двух процентов, — отметил Крохин.

Юрист отметил, что оспорить размер налога практически невозможно, но можно обратиться в суд с требованием провести переоценку кадастровой стоимости. Как заметил юрист, около 40–50 процентов обращений заканчиваются успехом.

Некоторые люди могут претендовать на снижение суммы налога или на освобождение от него, отметил эксперт.

— У пенсионеров может быть вычет: 10–15 квадратных метров в помещении не облагаются налогом по каждому виду недвижимости. Чем больше площадь недвижимости, тем больше вычет. У инвалидов вообще может быть освобождение от налога на имущество, — пояснил собеседник «ВМ».

Как заметил Крохин, налог на недвижимость необходимо выплачивать ежегодно после получения квитанции в декабре. Срок оплаты — до 1 декабря следующего года.

За неуплату налога собственнику могут доначислить пени, предупредил юрист.

— Как и в случае с любым налогом, если не заплатить налог на имущество вовремя, начисляется пеня. Если при проверке выяснится, что человек добровольно не заплатил сам, то в этом случае возможно начисление штрафа от 20 до 40 процентов от размера недоимки по налогу. Налоговый орган подает судебный приказ и с большой долей вероятности взыскивает налог, — отметил специалист.

Платить налог на имущество нужно ежегодно, пока недвижимость находится в собственности. При этом его размер получается несущественным: от 800 до двух-трех тысяч рублей — эта сумма меньше, чем один месяц платы за ЖКУ, заключил Крохин.