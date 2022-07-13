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Психолог призвал россиян не ждать чудес при суперлунии

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог призвал россиян не ждать чудес при суперлунии
Фото: Pixabay

Астрономические явления не влияют напрямую на состояние человека. Вера в особую энергетику суперлуния — не что иное, как проявление магического мышления. Такое заявление сделал клинический психолог Игорь Бохов.

На 13 июля приходится самое большое суперлуние 2022 года. Как отметил эксперт, в Сети можно столкнуться с разными статьями, в которых говорится об особой энергетике суперлуния, ритуалах, которые нужно провести в этот день, чтобы обрести любовь и успех. Бохов призвал не верить таким материалам, относиться к ним как к сказкам.

Также не стоит проводить никаких обрядов. Человек может изменить свою жизнь только собственными поступками.

— Счастье не может внезапно нагрянуть после хитрого обряда, его нельзя привлечь. В действительности это результат ежедневной работы человека над собой, сопоставления желаний и возможностей, определения и достижения целей, выстраивания гармоничных отношений с собой и окружающими, — отметил психолог в комментарии РИАМО.

В среду, 13 июля, наступит суперлуние — это явление, когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Полнолуние можно будет наблюдать в районе 21:37, передает «Царьград».

Нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», для кого представляет опасность это явление.

Астрономия Луна Психология
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