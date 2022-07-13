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Андрей Бочкарев: Строительство конечной станции маршрутов транспорта завершают на Донецкой улице

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев: Строительство конечной станции маршрутов транспорта завершают на Донецкой улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Специалисты в рамках проекта третьего участка Южной рокады завершили строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции маршрутов городского транспорта на Донецкой улице на 95 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 13 июля.

— Отстойно-разворотная площадка уже построена, готовность здания конечной станции оценивается на 95 процентов. Завершаются монтажные и пусконаладочные работы по электроснабжению, теплоснабжению, кондиционированию и слаботочным системам. Смонтированы зарядные станции для электробусов, — заявил Бочкарев.

Помимо этого, на участке идут переустройство и строительство инженерных коммуникаций. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на Донецкой улице также перекладывают кабельную линию автоматизированной системы управления дорожным движением, строят дождевую канализацию, устанавливают наружное освещение и проводят мероприятия по защите сетей тепло- и газоснабжения.

Кроме того, по словам Кравцова, на участке строят очистное сооружение, которое сведет к минимуму влияние Южной рокады на окружающую среду.

Специалисты введут в эксплуатацию Южную рокаду во второй половине 2023 года.

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