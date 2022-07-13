Москвичам предложили выбрать лучшие пункты проката в парках города

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» жителям Москвы предложили проголосовать за лучшие пункты проката в городских парках и общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 13 июля.

Первый вопрос голосования посвящен пунктам проката велосипедов, роликов и самокатов. В Москве на данный момент работает 26 таких точек. Граждане могут отдать свой голос за Парк Горького, Измайловский и Воронцовский парки, парк «Сокольники» и другие места отдыха.

Второй вопрос касается лучших лодочных станций. Всего в столице действует девять таких пунктов. Пользователям «Активного гражданина» предлагают выбрать музей-заповедник «Царицыно», ВДНХ, парк Дружбы и другие общественные пространства, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на базе проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное выбору темы книжной выставки в «Доме на Брестской». На выбор жителей столицы представлено четыре темы: «Архитектура объектов спорта, отдыха и туризма», «Архитектурная азбука: детали и орнамент в архитектуре зданий», «Архитектура городов России» и «Высотные здания».