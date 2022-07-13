Иммунолог пояснил, почему нужно снова носить маски в многолюдных местах

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Иммунолог Николай Крючков призвал россиян вернуться к ношению масок в многолюдных местах.

По его словам, не стоило отменять масочный режим ранее, когда заболевание пошло на спад.

— Вслед за Европой пошли, но они наиболее вакцинированы, особенно в группах риска, но даже им, как видно, это не сильно помогло. Люди, которые будут носить маски, снизят для себя риски заболеть коронавирусом, — отметил Крючков в комментарии НСН.

Крючков отметил, что в осенний период ситуация с заболеваемостью будет обостряться. Необходимо вводить комплексные ограничительные меры. По словам эксперта, нужно вводить масочный режим, дистанционное обучение, соблюдение социальной дистанции. Также необходимо, чтобы люди прошли ревакцинацию.

Накануне Оперштаб Москвы предложил столичным жителям носить медицинские маски в закрытых общественных местах, поскольку новые варианты «омикрона» передаются быстрее, чем более ранние. Такие же рекомендации получили и жители Петербурга, передает Царьград.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с ковидом сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».