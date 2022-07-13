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Пушилин заявил, что приговоренных к смертной казни наемников в ДНР будут расстреливать

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что приговоренных к смертной казни наемников в ДНР будут расстреливать
Фото: glava-lnr.info

В Донецкой народной республике (ДНР) приговоры о смертной казни будут исполнены путем расстрела, если осужденным в наемничестве иностранцам не удастся оспорить решение суда. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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