Загрутдинов: Более 60 тысяч москвичей получили новые квартиры с начала программы реновации

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Более 60 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры с начала реализации программы реновации. За это время под заселение было передано 185 новостроек, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— С начала реализации программы реновации мы ввели в эксплуатацию 202 жилых дома общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. 185 жилых домов уже переданы под заселение — 61 тысяча человек получили ключи от квартир. В целом в процессе переселения находится 88 тысяч человек, — заявил Загрутдинов.

По его словам, в 2022 году в эксплуатацию планируется ввести 1,2 миллиона «квадратов» жилья, передает «Москва 24».

До этого сообщалось, что более 60 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры в Восточном административном округе (ВАО) города по программе реновации. На данный момент идут проектировка и строительство 88 домов. При этом более 7,7 тысячи жителей на востоке столицы уже переехали в новые квартиры. Всего в административном округе жилье получат около 210 тысяч человек.