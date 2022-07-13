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Названы самые востребованные вакансии в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые востребованные вакансии в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Мособлдуме рассказали о наиболее востребованных вакансиях в Подмосковье. Всего в области доступно около 250 тысяч вакансий для жителей.

Узнать о них можно в центрах занятости, на коммерческих сервисах, на портале «Работа России».

Наибольшая потребность в кадрах в Подмосковье по должностям — медсестра, полицейский, инженер, охранник. Среди рабочих профессий самые востребованные — подсобный рабочий, уборщик, водитель, дворник, швея, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в настоящее время в области проживают около 22 тысяч безработных. Также отмечается, что в Подмосковье более восьми тысяч человек работают неполный рабочий день, порядка 1,6 тысячи находятся на временной удаленной работе.

Показатели уровня безработицы в Москве достигли отметки 0,45 процента, что соответствует данным за апрель 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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