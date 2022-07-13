Собянин поддержал проведение в Москве XI фестиваля славянского искусства «Русское поле»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 27 августа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 июля.

В этом году фестиваль будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

— Фольклорное мероприятие вновь объединит людей, любящих Россию и ее историю, песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на фестиваль приедут не менее двух тысяч участников из разных регионов страны, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В музее-заповеднике будут работать тематические площадки, а организаторы фестиваля проведут конкурсы, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции прошел фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомились с туристической сферой Новой Москвы: горожанам рассказали о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.