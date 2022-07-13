Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин поддержал проведение в Москве XI фестиваля славянского искусства «Русское поле»

Георгий Соланович
Город
Собянин поддержал проведение в Москве XI фестиваля славянского искусства «Русское поле»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 27 августа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 июля.

В этом году фестиваль будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

— Фольклорное мероприятие вновь объединит людей, любящих Россию и ее историю, песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на фестиваль приедут не менее двух тысяч участников из разных регионов страны, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В музее-заповеднике будут работать тематические площадки, а организаторы фестиваля проведут конкурсы, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции прошел фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомились с туристической сферой Новой Москвы: горожанам рассказали о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.

Москва Сергей Собянин Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте