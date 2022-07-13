Эндокринолог назвала главных врагов здоровья сердца при диабете

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как при сахарном диабете сохранить здоровье сердца и сосудов.

Первый и главный фактор, который сказывается на состоянии сердца, — это уровень сахара крови. Внутренние стенки сердца обычно гладкие, но при повышении сахара крови они повреждаются и на них оседает холестерин. В результате повышается скорость прогрессии атеросклероза. Наиболее опасный уровень сахара крови для сердца — более 13 ммоль/литр крови: она становится более густая, как сахарный сироп, ее циркуляция ухудшается, страдают внутренние органы.

Второе, что оказывает влияние, — это воспаление в организме. Отследить это можно по результатам анализа крови. Третий фактор — это высокий уровень холестерина и четвертый — высокое артериальное давление. Чем стабильнее давление, тем лучше сосуды и тем здоровее сердце.

— Курение — это мощный провоцирующий фактор, который вредит при диабете еще больше. Из-за повышения сахара крови сосуды и так страдают, и на них постоянно попадают химикаты от никотина. Алкоголь отвечает за расширение сосудов, что тоже плохо для человека, который болен сахарным диабетом, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы избежать повреждений, нужно выполнять ежедневные легкие физические упражнения, проводить УЗИ сосудов, сдавать кровь и другие анализы. Такие обследования нужно проводить хотя бы раз в год. Кроме этого, важно держать уровень сахара и артериального давления в норме. Делать это можно при помощи лекарств и правильного образа жизни.

Эндокринолог назвала самые эффективные разгрузочные дни для пациентов с сахарным диабетом. Она рекомендует в эти дни составить рацион из блюд с белком и клетчаткой.