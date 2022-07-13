Бортпроводница в Шереметьеве похитила из портмоне пассажира более шести тысяч долларов

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Россия, Московская область, городской округ Химки, посёлок аэропорта Шереметьево Карта всех событий

В столичном аэропорту Шереметьево бортпроводница украла у пассажира свыше шести тысяч долларов. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в транспортную полицию обратился мужчина с сообщением о краже денежных средств. По его словам, по прилете из Турции он оставил на борту самолета портмоне с личными документами и крупной суммой денег. Спустя два часа ему выдали забытые вещи, однако в кошельке из 8700 долларов осталось только 2300.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 35-летняя бортпроводница самолета.

Полицейские выяснили, что женщина нашла в салоне воздушного судна оставленный кошелек, но перед тем, как отдать потерянные вещи, она решила проверить содержимое портмоне. Там злоумышленница обнаружила крупную сумму денег, часть которой решила оставить себе.

Общая сумма ущерба составила 6400 долларов.

В содеянном подозреваемая созналась. Похищенные денежные средства обнаружили и изъяли у нее по месту жительства.

В связи с инцидентом полицейские приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Во вторник, 5 июля, в столице задержали налетчика, похитившего у курьера товар — телефон стоимостью более 600 тысяч рублей.