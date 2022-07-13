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Диетолог назвала фрукт, кторый помогает сохранить здоровье и молодость

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала фрукт, кторый помогает сохранить здоровье и молодость
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Употребление зеленых яблок помогает как можно дольше сохранить здоровье и молодость людям старше пятидесяти лет. Об этом рассказала диетолог Кэролайн Томпсон.

В зеленых яблоках содержится большое количество клетчатки, необходимых организму витаминов и микроэлементов. Этот фрукт отлично подойдет для перекусов в течение дня.

Кроме того, зеленые яблоки содержат меньше сахара и оказывают меньшее влияние на уровень глюкозы в крови человека.

— Это важно для поддержания стабильного уровня энергии и снижения риска развития диабета, — объяснила диетолог.

Кроме того, для сохранения молодости стоит включить в рацион апельсины. В них содержится много калия — микроэлемента для профилактики гипертонии, передает ФАН.

Летом созревает множество ягод и фруктов, которые способны принести большую пользу здоровью. Среди них и любимые многими абрикосы. Об их неожиданных полезных свойствах рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.

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