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Диетолог Соломатина перечислила неожиданные свойства абрикосов

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжеты: 

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Общество
Чем полезны абрикосы
Фото: pixabay.com

Летом созревает множество ягод и фруктов, которые способны принести большую пользу здоровью. Среди них спеют и любимые многими абрикосы. Об их неожиданных полезных свойствах рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, абрикос возвращает остроту зрения и укрепляет сосуды.

— Абрикосы благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, — отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что абрикосы также с легкостью утоляют жажду, ведь они на 85 процентов состоят из воды.

Кроме того, они улучшают память, повышают стрессоустойчивость, а также придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями, заключила Соломатина.

Диетолог также назвала две самые полезные ягоды, которые созревают в июле. По словам эксперта, первая из них — малина, которая повышает иммунитет и является прекрасным средством при простуде.

Также Соломатина в беседе с «ВМ» рассказала, от каких летних продуктов можно незаметно набрать вес. По словам специалиста, одной из самых коварных ягод считается арбуз.

Здоровье Фрукты Елена Соломатина
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