Собянин поручил продолжить оперативную ликвидацию самовольных строений

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Постоянный мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию необходимо продолжить, так как эти объекты портят архитектурный облик столицы и могут причинить вред жителям города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 июля.

— Самовольные строения портят архитектурный облик города и могут быть опасны для жизни и здоровья москвичей, поскольку возведены без разрешительной документации, а значит, без соблюдения строительных норм и правил... Сейчас эта проблема не стоит остро, так как в городе постоянно контролируют ситуацию и оперативно принимают меры по демонтажу самостроя, — отметили в пресс-службе мэра и правительства города.

Там добавили, что большая часть самостроев была ликвидирована в период с 2011 по 2017 год. При этом почти половину объектов убрали сами собственники после получения предписания столичных ведомств. Кроме того, более 900 незаконных зданий привели в соответствие с градостроительными нормами и оформили необходимые документы. Общая сумма уплаченных владельцами объектов штрафов составила около 18,3 миллиарда рублей.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что на месте самостроев появляются новые общественные пространства с зонами отдыха. В борьбе с незаконными постройками используют высокотехнологичные инструменты и методы контроля.

До этого сообщалось, что незаконно возведенная заброшенная постройка была демонтирована в столичном районе Выхино-Жулебино.