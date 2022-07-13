Астролог рассказала, чего нельзя делать в полнолуние

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Россиян 13 июля ждет редкое астрономическое явление — суперлуние. Несет ли этот период какие-то опасности и сюрпризы, что можно и чего нельзя делать в этот день, рассказала астролог Татьяна Лукашевич.

В день, когда происходит полнолуние, можно провести рекламную кампанию, если хотите наиболее ярко заявить о себе. Кроме того, в полнолуние стоит почистить пространство, как физическое, так и ментальное. Астролог советует избавиться от старых вещей, пересмотреть круг общения. Это позволит расчистить энергетику для духовного роста и новых достижений.

В день полнолуния не рекомендуется делать плановые операции, вести серьезные разговоры с руководством или проводить косметологические процедуры. Также стоит избегать крупных начинаний и воздержаться от оформления кредита, не стоит брать или давать в долг, передает Life.ru.

До этого нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», для кого представляет опасность суперлуние.