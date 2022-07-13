Реконструкцию оранжерейных прудов проведут в музее-заповеднике «Царицыно»

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Специалисты проведут реконструкцию оранжерейных прудов в музее-заповеднике «Царицыно». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы в среду, 13 июля.

— Планируется провести реконструкцию оранжерейных прудов в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно». В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, — заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе уточнили, что в рамках работ специалисты сформируют новое дно прудов, заменят ограждения, улучшат инженерные сети, проведут благоустройство территории вокруг водоемов, обновят пешеходные дорожки и оборудуют современное освещение, передает агентство городских новостей «Москва».

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории около новой станции БКЛ «Кленовый бульвар». Планируется убрать воздушные кабельные линии, обустроить 250 метров водосточной сети, расширить и обновить тротуары, заменить асфальт на проезжей части, привести в порядок существующие и сделать дополнительные спуски с тротуаров на пешеходных переходах.