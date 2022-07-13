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Врач дала советы по выбору солнцезащитных очков

Ирина Игнатенко
Общество
Врач дала советы по выбору солнцезащитных очков
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Ведущий рефракционный хирург Центра микрохирургии глаза Наталья Коваль дала советы по выбору солнцезащитных очков.

По ее словам, солнцезащитные очки нужно носить всем людям в солнечную погоду. Основная задача этого аксессуара — защитить глаза от ультрафиолета. Прогулка без специальных очков в солнечную погоду может закончиться ожогом роговицы, при котором возникает усиленное слезотечение, светобоязнь и блефароспазм (спазматическое смыкание век).

При выборе очков нужно обращать внимание на маркировку UV. Если она отсутствует, то перед вами очки с темными линзами, которые не защищают глаза. Наилучшим вариантом для 100-процентной защиты зрения является маркировка UV400.

Также стоит оценить степень затемнения линз. Для прогулки в солнечную погоду подойдут очки 3-й и 4-й категории затемнения. Четвертую категорию называют High UV-protection. Такие очки подойдут даже для прогулки в горах, где наблюдается повышенное светоизлучение, передает издание «Вести Подмосковья».

Суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце. Об этом заявил директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно загорать без вреда для здоровья.

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