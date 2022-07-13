Поножовщина произошла на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения Карта всех событий

На юго-востоке Москвы мужчина в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. ОБ этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 12 июля обвиняемый, находясь в коридоре общежития, в ходе ссоры нанес своему знакомому ножевое ранение в шею, после чего скрылся и избавился от орудия преступления. Потерпевшим оказался мужчина 1998 года рождения, он был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако выжить ему не удалось. Само общежитие расположено на улице 1-я Машиностроения.

В ходе розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Орудие преступления обнаружено в уличной урне для мусора в парковой зоне вблизи места преступления. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Лефортовским районным судом о его аресте.

Также стало известно, что в подмосковном Егорьевске местный житель убил сына в ходе ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине предъявлено обвинение. В рамках расследования следователи осмотрели место преступления и нашли орудие преступления — кухонный нож.