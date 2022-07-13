Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Думает о своей выгоде»: Аскольд Запашный высказался о позиции Бориса Гребенщикова

Анна Михалюк
Общество
«Думает о своей выгоде»: Аскольд Запашный высказался о позиции Бориса Гребенщикова
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народный артист России Аскольд Запашный высказал свое мнение о лидере группы «Аквариум» Борисе Гребенщикове, который считает, что «в России сейчас ядовитая атмосфера».

— Есть люди, которые все время ищут, кто виноват в их бедах. Это позиция приспособленцев и слабаков. А есть люди, которые адекватно оценивают происходящее, делают выбор. Предательское отношение к своей стране и к своему народу формируется от определенной степени эгоистичного поведения, Борис Гребенщиков думает о своей выгоде, — высказался артист в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Он считает, что такие люди сделали выбор в пользу Запада, преследуя только свои цели.

— Мне кажется, что все просто: ему нужно было определиться, какое будущее он видит для себя, и он выбрал либеральное, где все комфортно и удобно. Если ты поговоришь с любым либералом, у них всегда такая позиция: они смотрят за границу и ищут того, кто может сделать все за них. В любой проблеме они всегда могут найти виноватого. Когда тяжело, они бегут, — сказал Запашный.

Сейчас Аскольд и Эдгард Запашные помогают зоопаркам и циркам, расположенным на территории ДНР и ЛНР: часть средств от своих спектаклей они направляют в качестве финансовой поддержки и помогают им организационно.

Тигран Кеосаян высказался о позиции Максима Галкина, который переехал в Израиль после начала спецоперации на Украине. Режиссер считает, что юморист должен раскрыть правду о своей личной жизни.

Борис Гребенщиков Аскольд Запашный
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте