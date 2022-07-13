«Думает о своей выгоде»: Аскольд Запашный высказался о позиции Бориса Гребенщикова

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народный артист России Аскольд Запашный высказал свое мнение о лидере группы «Аквариум» Борисе Гребенщикове, который считает, что «в России сейчас ядовитая атмосфера».

— Есть люди, которые все время ищут, кто виноват в их бедах. Это позиция приспособленцев и слабаков. А есть люди, которые адекватно оценивают происходящее, делают выбор. Предательское отношение к своей стране и к своему народу формируется от определенной степени эгоистичного поведения, Борис Гребенщиков думает о своей выгоде, — высказался артист в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Он считает, что такие люди сделали выбор в пользу Запада, преследуя только свои цели.

— Мне кажется, что все просто: ему нужно было определиться, какое будущее он видит для себя, и он выбрал либеральное, где все комфортно и удобно. Если ты поговоришь с любым либералом, у них всегда такая позиция: они смотрят за границу и ищут того, кто может сделать все за них. В любой проблеме они всегда могут найти виноватого. Когда тяжело, они бегут, — сказал Запашный.

Сейчас Аскольд и Эдгард Запашные помогают зоопаркам и циркам, расположенным на территории ДНР и ЛНР: часть средств от своих спектаклей они направляют в качестве финансовой поддержки и помогают им организационно.

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