Врач оценил риск появления более опасного COVID-штамма

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Получивший наибольшее распространение в мире штамм «омикрон» отличается от первоначального варианта коронавируса более легким течением болезни и значительно меньшим риском осложнений и летального исхода. Однако мутации вируса продолжаются. О том, есть ли риск появления более опасного штамма, рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Эксперт пояснил, что вирус продолжит меняться, какие-то штаммы будут более активными, какие-то — менее. При этом вирус выбирает такую форму, которая позволила бы ему спокойно находиться в популяции.

Эксперт не исключил вероятность появления более опасного штамма.

— Надо будет продолжать внимательно наблюдать, не появился ли более агрессивный вариант. Но пока таких опасений нет, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что в конце июля — начале августа в России может начаться очередная волна коронавирусной инфекции. По его словам, россиянам стоит пройти своевременную ревакцинацию, передает «360».

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России не потребуется вводить ограничения из-за роста числа выявленных случаев COVID-19.