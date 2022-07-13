Злоумышленник похитил полмиллиона рублей из кассы московского банка

Фото: Telegram / МВД Медиа

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих посетителю банка. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, мужчина, находясь в помещении финансово-кредитной организации, во время обслуживания обнаружил в ячейке для передачи наличных кассиру оставленные кем-то 500 тысяч рублей.

Незаметно забрав денежные средства, он скрылся.

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Вскоре полицейские задержали мужчину на Ленинском проспекте. Им оказался 43-летний москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево бортпроводница украла у пассажира свыше шести тысяч долларов. Полицейские выяснили, что женщина нашла в салоне воздушного судна оставленный кошелек, но перед тем как отдать потерянные вещи, она решила проверить содержимое портмоне. Там злоумышленница обнаружила крупную сумму денег, часть которой решила оставить себе.