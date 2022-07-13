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Депутат МГД Козлов: Ответственное отношение к животным должно быть базовым навыком для горожанина

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Козлов: Ответственное отношение к животным должно быть базовым навыком для горожанина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Современный житель мегаполиса должен с ответственностью относиться к животным, заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов в среду, 13 июля.

По его словам, люди до сих пор считают нормальным самовыгул кошек и собак, хотя это может навредить здоровью питомца. Более того, многие граждане не уделяют внимания изучению психологии животных, хотя это обязательно делать перед тем, как завести себе верного друга.

— Сегодня в Москве развиваются различные форматы помощи владельцам домашних животных. Этим летом в Парке Горького будет работать площадка специальной образовательной программы, составленной при участии онлайн-платформы по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, — «Хвосты и лапки»... (Эксперты — прим. «ВМ») расскажут слушателям о собачьем этикете, секретах воспитания и развития щенка, путешествиях по городу с питомцами, — отметил Козлов.

Помимо этого, большой блок образовательной программы будет посвящен отношениям детей в семье к домашним животным.

Депутат уверен, что такие проекты формируют ответственное и гуманное отношение горожан к питомцам. Занятия по программе начнутся в летнем кампусе «Зеленой школы» Парка Горького 16 июля, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Козлов заявил, что борьба со стихийными свалками требует совместной работы регионов России.

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