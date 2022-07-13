«Будет деградировать»: Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в российском спорте

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о будущем российского спорта.

— Мы сейчас с лучшими соревноваться не сможем. Хотим мы этого или нет, но наш спорт будет деградировать. Вопрос: насколько? Мы говорим: «Все наладится!». Но как? У вас есть ответ? У меня нет. Это вопрос не одного и не следующего года. Давайте обсуждать, что будет, — высказался ведущий в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Он предполагает, что через несколько лет ситуация может наладиться и российских спортсменов вновь будут допускать до соревнований, однако добиться уровня, на котором они были, сразу будет невозможно — потребуется время:

— Вдруг через несколько лет все наладится. В хоккее мы начнем с чемпионата мира группы D, потом будет C, потом B, и только потом тот самый чемпионат, где мы так долго играли. В биатлоне будет потеря квот. У нас сначала будет выступать один человек, через сезон два, через три еще добавится. Сейчас, если бы у меня подрастал ребенок, которому лет 15, и он был бы кандидатом в сборную... Я не знаю, что ему нужно сказать, чтобы у него была мотивация.

Дмитрий Губерниев в одном из интервью рассказал, почему отечественные спортсмены иногда «кажутся тупыми». По его мнению, это связано с тем, что они много времени посвящают одной сфере, тогда как их зарубежные коллеги в то же время успевают изучать языки, учиться в вузах на разных специальностях и путешествовать.