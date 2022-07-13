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Сергей Собянин сообщил о проведении совещания рабочей группы Госсовета РФ

Лала Манушакян
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Сергей Собянин сообщил о проведении совещания рабочей группы Госсовета РФ
Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 13 июля, сообщил о проведении совещания рабочей группы Государственного совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

— Порядка трети мероприятий антикризисного плана правительства России было включено в него (совещание — прим. «ВМ») по предложениям регионов, 90 процентов из них уже реально работают. Среди них — программы льготного кредитования, отсрочка платежей, снижение налоговой и административной нагрузки, другие системные меры, — отметил Собянин.

Также он уточнил, что экономическая ситуация стабилизировалась за счет запуска антикризисного плана и активной позиции бизнеса, несмотря на серьезные сложности в ряде отраслей.

При этом региональными властями поднимались вопросы по совершенствованию налоговой системы и межбюджетных отношений, продлению программ льготного кредитования оборотных средств предприятий и расширению инвестиционных программ, а также поддержке экспорта, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что постоянный мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию необходимо продолжить, так как эти объекты портят архитектурный облик столицы и могут причинить вред жителям города.

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